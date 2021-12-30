РИАМО - 30 дек. По словам вице-премьера России Татьяны Голиковой, уровень коллективного иммунитета в стране вырос с 60,4% до 61,8%, сообщает Nation News.

«По состоянию на 30 декабря вакцинация первым компонентом проведена 78 694 436 раз, вакцинация полного цикла – 74 539 609 раз. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 61,8%», — сказала Голикова.

В российском оперштабе отмечают, что за последнюю неделю эпидемиологическая ситуация значительно улучшилась в 13 регионах страны.

Ранее глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова заявила, что на территории РФ зафиксировали 103 случая заражения новым штаммом коронавируса «омикрон».

Согласно результатам наблюдений китайских ученых, смертность от заболевания новым штаммом «омикрон» на 75% ниже, чем летальность других штаммов коронавируса. Так, умерли 4,5% госпитализированных с подтвержденным «омикроном», тогда как при предыдущих штаммах этот показатель достигал 21,3%.