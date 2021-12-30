РИАМО - 30 дек. В период новогодних каникул в городском транспорте Москвы в 1,5 раза увеличат количество контролеров. Они будут следить за соблюдением масочного режима, сообщил руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов.

В праздники количество пассажиров в общественном транспорте растет, в столицу приезжают туристы, москвичи отправляются в театры, в кино, в центр города.

«В это время особенно важно поддерживать и сохранять высокий уровень безопасности, поэтому мы призывам пассажиров надевать маски при входе в транспорт. В выходные дни мы усиливаем проверки за соблюдением масочного режима на всем транспортном комплексе», - отметил Султанов.

Он рассказал, что с начала декабря контролеры выявили свыше 40 тыс. нарушений, а с начала пандемии – более 700 тыс. пассажиров без масок. Сейчас ношение масок проверяют порядка 500 сотрудников. В праздничные дни на маршруты выйдут более 700 контролеров.

«Забытая в кармане или спущенная на подбородок маска бесполезна и не защищает», - напомнил Султанов.