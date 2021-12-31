С 1 января россиян ждет немало изменений. Так, вступает в силу постановление о штрафах за остекление балконов, произойдет увеличение МРОТ и прожиточного минимума, изменится порядок начисления пенсий, а налогоплательщикам будут предоставлять вычет в 13% за оплату услуг, связанных с занятием спортом. Подробнее об этих и других нововведениях в законодательстве читайте в материале РИАМО.

Увеличение прожиточного минимума и МРОТ

В 2022 году прожиточный минимум увеличится в среднем на одну тысячу рублей и составит 12 654 рубля (сейчас – 11 950 рублей). Соответственно, вырастет и МРОТ (Законопроект № 1258300-7 «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда») до 13 890 рублей (сейчас – 12 792 рубля), рассказала Светлана Петропольская, юрист, арбитражный управляющий, совладелец юридической фирмы URVISTA.

В свою очередь, размер прожиточного минимума и МРОТ непосредственно влияют на расчет многих социальных выплат и пособий.

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Рост пособия по безработице

Согласно Постановлению Правительства от 15 ноября 2021 года № 1940 «О размерах минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2022 год», с 1 января 2022 года максимальный размер пособия по безработице увеличивается до 12 792 рублей в соответствии с ростом МРОТ. А вот минимальный размер пока останется на прежнем уровне – 1 500 рублей.

Индексация пенсий

С 1 апреля 2022 года произойдет индексация социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению на 7,7%. Страховые пенсии будут проиндексированы на 5,9%. Соответствующие изменения вносит Законопроект № 1258296-7 «О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

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Беззаявительные пенсии

В будущем году изменения затронут граждан пенсионного возраста согласно Федеральному закону от 26 мая 2021 года № 153-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

С 1 января 2022 года некоторые пенсионные выплаты, в частности, пенсии по инвалидности, социальная доплата к пенсии, а также пенсия по предложениям органов службы занятости, будут назначаться в беззаявительном порядке. Раньше же для этого необходимо было обращаться в ПФР.

Информирование о пенсиях

Согласно тому же закону, женщин, достигших 40 лет, и мужчин, достигших 45-летнего возраста, ПФР раз в три года будет информировать о предполагаемом размере страховой пенсии по старости, но при условии, что указанные граждане не получают никакие пенсионные выплаты. Уведомления будут приходить в личный кабинет застрахованного лица. Также можно будет обратиться лично в местное подразделение Пенсионного фонда.

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Изменения в порядке начисления пенсий, удержание из них и наследование

С 1 января 2022 года вступит в силу Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 августа 2021 года № 545н. Согласно данному приказу, оптимизируется выплата пенсий, что позволит осуществлять это более эффективно и в более сжатые сроки. Например, в случае ведения ЧС выплата пенсии может производиться раньше текущего месяца.

Также пенсионер сможет указать счет в банке, на который ему будут перечислять пенсию. Иначе говоря, теперь доставлять пенсию могут и независимые юридические лица, пояснила Оксана Васильева, кандидат юридических наук, доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ. Например, ПАО Банк «ФК Открытие», Филиал №7701 Банка ВТБ (ПАО) и другие в зависимости от региона.

Более подробно урегулированы правила удержаний из пенсии: если пенсионера признают банкротом, он будет получать пенсию в полном объеме.

Также предоставлена возможность получения справки из Пенсионного фонда о неполученных пенсиях пенсионером при жизни, которые будут включены в наследство. Допустим, пенсионер из-за сбоя в системе не получил положенную ему пенсию за сентябрь 2021 года, а в ноябре этого же года скончался. Наследники теперь имеют право на эту неполученную пенсию, которая входит в состав наследственной массы.

По мнению Оксаны Васильевой, новые правила отвечают последним запросам в обществе. Многих граждан волновал вопрос получения наследниками пенсии, неврученной пенсионеру при жизни. А более быстрое начисление пенсии улучшит жизнь пенсионеров и избавит их от лишних забот.

Освобождение от налоговой декларации

© пресс-службыа уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

1 января 2022 года вступит в силу Федеральный закон от 02.07.2021 № 305-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Согласно данному закону, теперь не надо подавать декларацию в ФНС о недвижимости, которая облагается налогом по кадастровой стоимости. Это освободит налогоплательщиков от лишних хлопот и частично разгрузит ФНС. Новшество коснется юридических лиц – им не придется подавать декларацию, как и физлицам, пояснила Васильева.

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Налоговый вычет за занятия спортом

Согласно все тому же ФЗ № 305, с 1 января будут предоставлять вычет в 13% (но не более 120 000 рублей в год) на расходы за физкультурно-оздоровительные услуги, оказанные спортивными организациями, осуществляющими деятельность в области физической культуры и спорта в качестве основного вида деятельности.

Изменения в ведении кредитной истории

Федеральный закон от 31 июля 2020 года N 302-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О кредитных историях» вступит в силу 1 января и изменит механизм создания кредитных историй.

Теперь срок хранения кредитной истории составит не десять лет, как раньше, а семь. Также в кредитную историю будет вноситься информация, если заемщик просрочил уплату на 90 дней, а не на 120 как было прежде. Помимо этого, изменен круг субъектов кредитной истории – в него включили заемщиков и получателей по договору лизинга, а также лиц, в отношении которых ведется процедура банкротства.

С одной стороны, новшество позволит наиболее детально оценивать банкам потенциальные риски, предоставит больше информации о платежеспособности заемщика. С другой стороны, это ужесточит требования к самим заемщикам, нарушение обязательств приведет к ухудшению кредитной истории и более высоким процентам в последующем, рассуждает Васильева.

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Электронные больничные

С 1 января выдача листов нетрудоспособности будет осуществляться в электронном виде, согласно Федеральному закону от 30.04.2021 № 126-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обязательного социального страхования». Работодатель должен будет обеспечить принятие больничных листов нового формата, печатные версии не понадобятся. По словам Васильевой, данное нововведение будет способствовать более эффективному документообороту, ускорит обмен информацией. При этом работодателям, возможно, придется потратиться на новое оборудование и программное обеспечение.

Изменение сведений в выписке ЕГРН

Уже со следующего года с помощью выписки ЕГРН можно будет получить сведения об аварийности многоквартирных домов и жилых помещений – раньше эта информация в документе не указывалась. Кроме этого, в выписке ЕГРН также можно будет получить информацию о специалисте, который производил кадастровую оценку. По мнению Светланы Петропольской, это нововведение поможет тем россиянам, которые решились приобрести новое жилье или продать старое, так как теперь по выписке сразу можно будет определить состояние не только помещения, но и всего дома. Регулирует новшество Федеральный закон от 26.05.2021 № 148-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости».

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Единый регистр сведений о россиянах

С 1 января 2022 года начнет действовать Федеральный закон от 08 июня 2020 года N 168-ФЗ «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации». В данном законе будут указываться требования к сбору, обработке, хранению, получению, использованию и защите полученных сведений о гражданах, а также будет обеспечиваться их актуальность.

Раньше данные о населении могли содержаться у каждого ведомства отдельно, а теперь появится новый регистр. Формироваться он будет как раз за счет сведений, которые содержатся во всех информационных системах органов власти Российской Федерации, органов управления государственными внебюджетными фондами. Это первый проект подобного масштаба, связанный с данными о населении.

По мнению Оксаны Васильевой, нововведение существенно упростит сбор информации о гражданах РФ, органы власти будут работать оперативнее. С другой стороны, так будет легче получить доступ к данным россиян, что может повлечь разного рода злоупотребления, например, их передачу за плату мошенникам.

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Штраф за остекление балконов

С марта 2022 года за незаконное остекление балконов в МКД будут привлекать к административной ответственности по статье 7.21 КоАП РФ. Остекление балкона будет считаться переустройством или перепланировкой помещения, за что грозит штраф. Для физических лиц – от 2 000 до 2 500 рублей, для должностных лиц – от 4 000 до 5 000 рублей, для юридических лиц – от 40 000 до 50 000 рублей. Запрет на остекление балкона содержится в Постановлении Правительства РФ от 6 сентября 2021 года № 1498.

Новые полномочия полицейских

В ряде случаев полицейские теперь смогут вскрывать автомобили, например, если в машине был оставлен ребенок или закрылся преступник, оцеплять жилые дома или иные помещения, в том числе при подозрении, что там скрывается нарушитель. В случае необходимости мгновенно пресечь правонарушение полицейские не будут обязаны сразу представляться и разъяснять гражданам их права. Федеральный закон от 21.12.2021 № 424-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О полиции» вступил в силу уже в конце этого года, в день своей публикации.