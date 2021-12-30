РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 дек. В парке имени Виктора Талалихина 3 января состоится фестиваль «Ледовая феерия», на новом катке пройдут показательные выступления воспитанников отделения хоккея и фигурного катания Школы Олимпийского резерва «Витязь», сообщает администрация округа.

3 января в 12:00 фестивалем «Ледовая феерия» состоится открытие нового катка в парке культуры и отдыха имени Виктора Талалихина. Гости фестиваля смогут увидеть показательные выступления воспитанников отделения хоккея и фигурного катания Школы Олимпийского резерва «Витязь».

Специальными гостями фестиваля станут двукратные чемпионы России среди молодежных команд, участники чемпионатов Континентальной Хоккейной Лиги и Молодежной Хоккейной Лиги хоккейного клуба «Витязь», которые проведут мастер-класс по хоккею с шайбой.

Завершит фестиваль музыкант–виртуоз, король скрипки Евгений Гольский в сопровождении известного DJ AtonScorob.

Организаторы гарантируют бесплатный горячий чай, сувениры и хорошее настроение.