РИАМО - 30 дек. В Ногинске 26-летнего местного жителя обвиняют в покушении на убийство бывшей жены и ее нового сожителя. Мужчину отправили под арест, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

По информации следствия, обвиняемый пришел в квартиру бывшей жены на улице Инициативная, дождался пока оттуда выйдет мужчина и распылил ему в лицо газ из перцового баллончика. Затем злоумышленник нанес сопернику удары молотком и ножом.

Далее злоумышленник прошел в жилище и нанес бывшей жене ранения лица и шеи. Завершить нападение мужчина планировал самоубийством, однако женщина смогла вызвать полицию. Всех троих госпитализировали.

Эксперты осмотрели место преступления, провели обыск у обвиняемого и назначили ряд экспертиз. Расследование дела продолжается.