РИАМО (МЫТИЩИ) - 30 дек. В городском округе Мытищи продолжается проведение массовых проверок водителей в целях профилактики дорожно-транспортных происшествий, пресечения фактов нарушения правил дорожного движения, сообщается на сайте администрации горокруга.

Проверки по рейдам «Нетрезвый водитель» пройдут 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 14, 21 и 28 января; по рейдам «Ребенок-пассажир» - 3, 5, 8, 12, 19 и 26 января. Участникам дорожного движения напоминают, что соблюдение ПДД – это залог личной безопасности.

В целях предупреждения коррупционных проявлений и противоправных действий со стороны должностных лиц органов внутренних дел управление ГИБДД ГУ МВД России по Московской области рекомендует использовать средства аудио, видеозаписи при контактах с сотрудниками Госавтоинспекции, а также требовать от них проведение административных процедур в зоне действия видеорегистраторов.