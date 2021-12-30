РИАМО - 30 дек. Дольщики последнего дома-долгостроя в ЖК «Спасский мост» в Красногорске начали получать ключи от квартир, около 400 человек справят новоселье до Нового года, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.



В комплексе, расположенном в мкр. Павшинская пойма, расположены 5 корпусов. Недостроенным оставался только дом №10.2. Губернатор региона Андрей Воробьев поручил завершить все работы до конца текущего года.



«Благодарю за слаженную работу министерство жилищной политики, профильных сотрудников администрации, местных девелоперов и активных жителей, которые справедливо добивались восстановления своих прав. Для нас большой праздник – буквально на днях мы получили разрешение на ввод в эксплуатацию корпуса. Думали, что вручать ключи будем в январе, но удалось сделать нашим жителям новогодний подарок», – заявил глава округа Дмитрий Волков.

В 2022 году планируется выдать еще порядка 3,9 тыс. ключей, добавил он.

Среди новоселов – семья Илоны Фирсенковой. В долгожданную двушку она переедет уже в ближайшие дни.

«Я счастлива! Мы вложились в строительство жилья больше 5 лет назад и так долго жали этого момента. Из окна нашей квартиры открывается потрясающий вид. Большое спасибо за такой подарок в канун новогодних праздников. После того, как мы полностью сделаем ремонт в квартире, сразу заведем вторую собаку. Это еще одна наша давняя мечта», – сказала Фирсенкова.



В ЖК «Спасский мост» будут жить свыше 1,4 тыс. человек. Дольщики корпуса №10.2 ждали квартиры дольше всех. Застройщик начал возведение дома еще в 2014 году и планировал завершение в 2019-м, однако из-за финансовых трудностей работы шли с задержками, а затем встали. Для достройки дома привлекли новых инвесторов, а в сентябре 2021 года строительство секции возобновилось.