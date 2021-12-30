РИАМО - 30 дек. С 5 января по 30 сентября движение на участке съезда с МКАД на улицу Верхние Поля и Новоегорьевское шоссе будет ограничено, сообщает пресс-служба администрации городского округа Люберцы.

На время закрытия участков дороги изменится схема движения 8 подмосковных автобусных маршрутов, следующих в Люберцы, Котельники, Дзержинский, Лыткарино. Автобусы на маршрутах поедут в объезд. Жителей просят заранее выстраивать маршруты.

Автобус №556к будет следовать по маршруту «ст. «Люберцы-1» − Москва (м/р Капотня)». В сторону Капотни автобусы будут ехать через Дзержинское шоссе вместо МКАД. В сторону «МЕГА Белая Дача» трасса не меняется.

Автобус №518к поедет по маршруту «Лыткарино – Белая Дача − Москва (м. «Люблино»)», а №872к - «Котельники» (м/р Южный) - Москва (м. «Волжская»)». В сторону метро «Люблино» едут через Дзержинское шоссе и улицу Капотня вместо улицы Верхние Поля. Обратно будут ехать через «Садовод» и «МЕГА Белая Дача» с оттянутым разворотом на МКАД.

Автобус №943к последует по маршруту «Октябрьский (м/р Западный) − Котельники (ТЦ «МЕГА Белая Дача») − Москва (м. «Братиславская»)». Со стороны метро «Братиславская» поедет через Дзержинское шоссе и улицу Капотня вместо улицы Верхние Поля. Обратно – через «Садовод» и «МЕГА Белая Дача» с оттянутым разворотом на МКАД; №1211к - «Котельники» (3-й Покровский проезд) – Котельники (ТЦ «МЕГА Белая Дача») – Москва («Садовод») – Москва (м. «Кузьминки»)». В сторону Котельников едет по Новорязанскому шоссе. В сторону метро «Кузьминки» трасса не меняется.

Автобус №1230к будет следовать по маршруту «Люберцы (ул. Барыкина) - Москва (м. «Люблино»)». Со стороны Люберец автобусы едут только до «МЕГА Белая Дача».

Автобус №1207к поедет по маршруту «Дзержинский (пл. Св. Николая) – Котельники (ТЦ «МЕГА Белая Дача») – Москва (м. «Братиславская»)». В сторону метро «Братиславская» будет ехать через Капотню, обратно – через «Садовод» и МКАД. Часть рейсов из Дзержинского – по Дзержинскому шоссе только до «МЕГА Белая Дача».

Автобус №1074 будет выполнять рейсы по маршруту «Москва (рынок «Садовод») – Котельники (ТЦ «МЕГА Белая Дача») – Москва (м. «Лермонтовский проспект»)». Автобусы будут ехать только до «МЕГА Белая Дача».