РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 дек. Службы жилищно-коммунального комплекса Подольска подготовились к работе в новогодние праздники, обеспечили резерв из людей и техники, сообщает администрация округа.

Для бесперебойной и безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса в период новогодних и рождественских праздников аварийно-ремонтные подразделения ресурсоснабжающих предприятий и управляющих компаний округа укомплектовали необходимым штатом. Также обеспечили коммунальной и специальной техникой, аварийными машинами, экскаваторами, кранами, автовышками, насосным оборудованием.

От управляющих организаций будут работать 109 человек и 34 единицы техники, МУП «Подольская теплосеть» — 21 человек и 8 единиц техники, АО «МосОблЭнерго» — 14 человек и 5 единиц техники, МУП «Водоканал» — 22 человека и 8 единиц техники.

На период праздничных и выходных дней повысили уровень готовности технологического оборудования ресурсоснабжающих предприятий, организовали дежурство ответственных руководителей.

Провели дополнительные инструктажи сотрудников управляющих и ресурсоснабжающих организаций, составили график дежурств ответственных лиц комитета по ЖКХ администрации, МКУ «Окружное хозяйство», ресурсоснабжающих предприятий, управляющих компаний. Разработали порядок ликвидации аварийных ситуаций на территории округа.

Для бесперебойного вывоза ТКО с территории округа региональный оператор ООО «МСК-НТ» подготовил резерв из трех единиц техники. Ее будут привлекать к работе в случае поломки основной техники. С 3 января в распоряжение комитета по ЖКХ администрации выделят дежурный мусоровоз для ликвидации навалов мусора по дополнительным заявкам управляющих компаний.

Сформировали графики дежурств ответственных сотрудников регионального оператора. Ежедневный контроль за вывозом отходов организуют с использованием мониторинга системы «RM: контейнерные площадки».

Управляющие организации дополнительно проверят подвальные и чердачные помещения в целях профилактики пожаров. Для ликвидации возможных происшествий создали группировку сил и средств.