РИАМО (МЫТИЩИ) - 30 дек. В городском округе Мытищи в рамках программы «Тонкий лед» обследованы водоемы в пяти населенных пунктах, специалисты измерили толщину льда, сообщается на сайте администрации горокруга.

По состоянию на четверг, толщина льда на канале им. Москвы Икшинского водохранилища в районе деревни Большая Черная составляет 25 см, на реке Клязьме в деревне Новосельцево – 24 см.

На реке Яузе в Мытищах в районе микрорайона Дружба толщина льда по краям достигает 3 см, посередине льда нет. На Пироговском водохранилище в районе деревни Подрезово толщина льда составляет 21 см, а в районе деревни Сорокино – 20 см.