РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 дек. В Подольске вручили новогодние подарки детям-инвалидам и старожилам поселка Молодежный, сообщается в группе «Сдк Молодежный» в соцсети «ВКонтакте».

Благотворительная акция «Дари добро» завершилась 26 декабря. На собранные средства были приобретены фруктовые наборы и сладости. Дед Мороз и Снегурочка посетили семьи с детками-инвалидами и старожилов поселка.

«От души поздравили всех с Новым годом, слушали стихи и песни, вручали подарки. Эта добрейшая традиция стала возможна только благодаря милосердию и отзывчивости наших жителей. Всем вместе нам удается нести радость и свет, любовь и добро», - заключается в материале.