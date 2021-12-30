РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 дек. С 31 декабря до 9 января включительно поликлинические отделения в Люберцах будут работать по измененному графику, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Детские и взрослые отделения, женские консультации будут работать 31 декабря, 3, 4, 5, 6 и 8 января с 8:00 до 20:00, а 2 и 9 января — с 8:00 до 15:00. Выходные дни — 1 и 7 января. Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) работает 5 и 6 января с 8:00 до 20:00. Служба неотложной помощи поликлиник будет работать ежедневно с 8:00 до 23:00, прием вызовов - с 7:30 до 22:00.

Травматологический пункт будет работать круглосуточно. В стоматологических поликлиниках будет вестись прием пациентов все дни, за исключением 1 и 7 января.

Прием взрослого населения будет проходить с 09:00 до 15:00 31 декабря в поликлиническом отделении №6 (г. Люберцы, ул. Назаровская, д.3); 2 января – в поликлиническом отделении №3 (г. Люберцы, пос. ВУГИ, д. 26); 3 января – в Центральном поликлиническом отделении (г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 116); 4 января – в поликлиническом отделении №10 (п. Томилино, мкр. Птицефабрика, д. 1 стр. 1); 5 января – в Центральном поликлиническом отделении (г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 116); 6 января – в поликлиническом отделении №3 (г. Люберцы, пос. ВУГИ, д. 26); 8 января – в поликлиническом отделении №6 (г. Люберцы, ул. Назаровская, д.3); 9 января – в поликлиническом отделении №10 (п. Томилино, мкр. Птицефабрика, д.1, стр. 1).

Прием детского населения будет проходить с 09:00 до 15:00 31 декабря в Детском поликлиническом отделении №3 Консультативно-диагностическое отделение №2 (п. Октябрьский, ул. Ленина 48); 2 января – в Детском поликлиническом отделении №3 Консультативно-диагностическое отделение №4 (п. Томилино, мкр. Птицефабрика д. 1, стр.1) и в Детском поликлиническом отделении №2 (г. Люберцы, ул. Назаровская, д.3); 3 января – в Детском поликлиническом отделении №2 (г. Люберцы, ул. Назаровская, д. 3); 4 января – в Детском поликлиническом отделении №2 (г. Люберцы, ул. Назаровская, д. 3); 5 января – в Детском поликлиническом отделении №2 (г. Люберцы, ул. Назаровская, д. 3); 6 января – в Детском поликлиническом отделении №2 (г. Люберцы, ул. Назаровская, д. 3); 8 января – в Детском поликлиническом отделении №3 Консультативно-диагностическое отделение №1 (д. п. Красково Егорьевское шоссе д. 1, корп. 4) и в Детском поликлиническом отделении №2 (г. Люберцы, ул. Назаровская, д.3); 9 января – в Детском поликлиническом отделении №2 (г. Люберцы, ул. Назаровская, д.3).