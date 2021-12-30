РИАМО - 30 дек. На улично-дорожной сети столицы образовались пробки в 7 баллов из 10 возможных. Снижение загруженности дорог ожидается к 20 часам, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

Заторы возникли в центре Москвы на подъезде к станции метро «Таганская», а также возле станций метро «Кузнецкий мост» и «Тверская».

Также осложнено дорожное движение на съезде с ТТК на Волгоградский проспект и проспекте Мира при движении в Подмосковье. Пробки образовались на 51-м км МКАД, Дмитровском шоссе и съезде с Нижегородской транзитной эстакады на шоссе Энтузиастов.

Автомобилисты стоят на улицах Липовый парк и Большая Полянка, у станций метро «Проспект Вернадского», «Университет» и «Кропоткинская».

Снижение нагрузки на дорожно-транспортную сеть столицы до 4 баллов ожидается к 20 часам. Окончательно освободятся дороги ближе к ночи.