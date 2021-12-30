РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 30 дек. Очистку пруда у дома №26 в микрорайоне Силикат Котельников проведут в 2022 году, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

После выполненных работ приступят к благоустройству прилегающей территории. О поставленных задачах на следующий год глава городского округа Сергей Жигалкин сообщил на еженедельном оперативном совещании в доме правительства Московской области.

«По многочисленным просьбам жителей микрорайона Силикат сделаем новую игровую площадку в Томилинском лесопарке с учетом их замечаний и просьб. Реализуем второй масштабный этап благоустройства Кузьминского лесопарка и реконструируем на нем стадион «Здоровье». Проведем очистку пруда у дома №26 на Силикате, чтобы после этого приступить к благоустройству прилегающей к нему территории», — сказал Жигалкин.

Он добавил, что в 2022 году откроют школу на Южном и детский сад в микрорайоне Парковый. Также приступят к строительству дошкольного учреждения в Новых Котельниках и благоустройству сквера «Патриот». Одной из задач на следующий год является запуск муниципального маршрута №1. Кроме того, выполнят капитальный ремонт детского сада «Семицветик».