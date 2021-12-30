РИАМО - 30 дек. Доступ посетителей на Красную площадь будет ограничен 31 декабря с 17:00 в связи действующими в городе коронавирусными ограничениями, сообщили РИАМО в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

«В связи с пандемией коронавирусной инфекции и сохранением <...> ряда ограничений, а также реализации профилактических мер и исключения значительных скоплений людей, после 17:00 часов 31 декабря 2021 года доступ граждан на Красную площадь Москвы будет ограничен», – сообщили в пресс-службе.

Кроме того, в период новогодних каникул на территории Москвы запланировано проведение ряда контрольно-профилактических мероприятий. В них будут участвовать полицейские и другие силовики, а также народные дружинники.

Мероприятия будут проводиться в районах проведения новогодних праздников и других местах массового скопления населения. Особое внимание уделят контролю соблюдения миграционного законодательства.

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