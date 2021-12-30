РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 дек. Студенты подольского колледжа провели новогодние спектакли для детей «Три богатыря и Новый год», сообщается в группе «ММЦ Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Целых три дня подряд в Московском областном колледже информации и технологий проходил детский новогодний спектакль «Три богатыря и Новый год», подготовленный силами студентов.

«Огромное спасибо ребятам за большую проделанную творческую работу! Нужно было не только выучить роли, но и подобрать музыкальное сопровождение, сшить костюмы, подготовить атрибуты», - говорится в сообщении.