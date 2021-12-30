РИАМО - 30 дек. Московские волонтеры из группы «Движение Альтернатива» помогли вернуться домой россиянину, попавшему в рабочее рабство в Санкт-Петербурге, сообщает Nation News.

По рассказу пострадавшего молодого человека, он нашел на «Авито» объявление о работе: на склады маркетплейса Ozon в Санкт-Петербурге требовался сотрудник. Работодатели обещали обеспечить работника жильем и зарплатой в 60 тыс. рублей.

Молодой человек согласился на работу и приехал в назначенное работодателем место. Однако вместо того, чтобы предоставить работу по обещанным условиям труда, «работодатели» заперли его на складе, отобрав документы.

Спустя несколько дней в рабство попал еще один человек, вместе мужчины придумали план побега.

Мужчины смогли выбраться со склада, после чего главный герой истории автостопом добрался до Москвы, откуда связался с сестрой и волонтерами, которые помогли ему вернуться в родной город.

«Новый год он встретит в кругу близких и друзей в Новокузнецке. Мы верим, что история о начале его рабочей карьеры будет только смешить его в будущем, и в таких ситуациях он больше не окажется», — рассказали представители «Движения Альтернатива».

Волонтеры отметили, что намерены добиться от компании Ozon отказа от сотрудничества с нечестными подрядчиками.