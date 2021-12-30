РИАМО - 30 дек. Курс рубля по отношению доллару и евро резко снизился в последний день торгов 2021 года на Московской бирже, передает Федеральное агентство новостей.

По данным биржи, цена европейской валюты впервые с начала декабря текущего года перешла отметку 85 рублей. Евро торгуется в районе 85,02 рубля. Это на 1,32% выше, чем на момент окончания предыдущих торгов. С начала дня евро подорожало на 1,10 рубля.

Курс доллара в четверг вырос на 1,45%, или на 1,07 рубля. Сейчас стоимость американской валюты находится на уровне 75,07 рубля.

По данным аналитиков, текущее ослабление национальной валюты связано со снижением котировок нефти. При этом прогнозируется ослабление до 77 рублей за доллар в начале 2022 года.