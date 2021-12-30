РИАМО - 30 дек. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что разговор Владимира Путина и его коллеги из США Джо Байдена будет продолжением прошлой беседы и не будет содержать публичной части. Об этом пишет Nation News.

Лидеры двух стран 7 декабря провели переговоры в формате видеоконференции. Основной темой данной беседы стала напряженная ситуация вокруг Украины.

«Цель разговора очень понятная — продолжить обсуждение тех вопросов, которые были на повестке дня достаточно недавнего разговора по видеоконференц-связи», — заявил представитель Кремля.

Российский президент 30 декабря проведет телефонный разговор с главой США. Переговоры стартуют в 23:30 мск.

Необходимость нового разговора двух глав государств Песков объяснил важностью предстоящих переговоров России, США и НАТО.