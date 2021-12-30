РИАМО - 30 дек. Большая фотовыставка «Атлас Капотни» об истории района открылась в парке столичной Капотни. Экспозиция представляет 15 стендов о природе и традициях района.

Территория парка площадью 57 га в самом центре района еще 2 года назад была запущенной – ее благоустроили по программе «Мой район». Сегодня здесь появились пешеходные дорожки, экотропа и современная инфраструктура. Финальным штрихом благоустройства стала экспозиция «Атлас Капотни».

Исторические факты на фотографиях позволяют проследить традиции и актуальные практики, которые сегодня делают Капотню совершенно уникальной точкой на карте Москвы.

Большая выставка является совместным проектом Музея Москвы и Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ). Завод не только главный поставщик топлива в Московском регионе. Важные цели – это и экология, и социальная ответственность. Развитие Капотни и есть та самая ответственность в деле.

«Завод каждый год делает определенные движения в сторону развития района. У нас до этого был отремонтирован главный социальный объект – Дворец культуры, сейчас появились стенды, была посадка деревьев в честь Битвы под Москвой», – сказал глава управы района Капотня Игорь Давидович.

Кураторы проекта полгода собирали материал для выставки. При этом им помогали и сами жители Капотни. Одни воспоминаниями, другие снимками. Все представленные на экспозиции кадры являются реальными сюжетами из жизни.

Фотовыставку уже активно посещают школьники. Учебный процесс уже давно вышел за пределы школы, поэтому с появлением выставки занятия по истории, химии и даже биологии, учителя уже подумывают проводить на свежем воздухе.

«Одно дело, когда смотришь в учебник и видишь что-то отвлеченное от жизни. Другое дело, когда ты приходишь в парк в районе, в котором ты живешь, и видишь все это наглядно», – отметила директор одной из местных школ Ирина Ульянова.

С потеплением героев выставки можно будет не просто увидеть на макроснимках, но и поохотиться на них со своим фоторужьем. Возможно именно эти кадры станут экспонатами новой экспозиции о Капотне.