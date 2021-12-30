РИАМО - 30 дек. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на территории России было зафиксировано 103 случая заражения штаммом коронавирусной инфекции «омикрон», сообщает Nation News.

Сейчас в стране все очаги заболевания новым штаммом локализованы.

Ранее сообщалось, что смертность от штамма коронавирусной инфекции «омикрон» на 75% ниже, чем от других мутаций Covid-19. Последняя мутация инфекции впервые была найдена в ноябре в ЮАР и Ботсване.

Лучшей защитой от заражения коронавирусом и тяжелого протекания болезни является вакцинация. Бесплатно привиться можно в поликлиниках и в выездных пунктах.

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский ранее заявлял, что человек, который заразился штаммом коронавируса «омикрон», может не иметь симптомов заболевания.

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