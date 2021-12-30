РИАМО - 30 дек. С 1 января в столицу и Подмосковье придут мокрые снегопады. Морозы отступят, а температура воздуха в первое утро нового года приблизится к нулевой отметке, сообщается на сайте «Метеоновости».

2 января влиять на погоду будет холодный фронт циклона, он принесет в регион ветер с порывами до 12-15 м/с.

Метель будет сопровождаться очередным похолоданием до минус 5 градусов. При этом снег пойдет на спад.

С 3 января и до конца недели морозы продолжат наступать. Температура лишь на 2-4 градуса будет отставать от нормы. Ночью столбики термометров будут фиксировать минус 15-10 градусов, днем – минус 9-4 градуса.

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