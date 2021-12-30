РИАМО - 30 дек. Полиция задержала в Москве 3 участников группировки, которая похищала деньги, выплачиваемые страховой пострадавшим и родственникам погибших на объектах инфраструктуры РЖД, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере).

По информации следствия, гендиректоры ЗАО «Юридическая социальная защита» и ООО «Юридический центр «Гарантия», а также лица из числа представителей коммерческих организаций объединились в преступную группировку. Их целью были средства, которые получали родственники погибших на железной дороге.

Группировка оперативно узнавала о страховых случаях, после чего ее участники организовывали предоставление от имени введенных в заблуждение потерпевших иски, доверенности и договоры на оказание юруслуг. После аферисты получали решение о возмещении.

По результатам возбужденных исполнительных производств с расчетного счета ОАО «РЖД» на расчетные счета пострадавших поступали деньги, злоумышленники имели к ним доступ и распоряжались по собственному усмотрению.

С января 2011 года по декабрь 2020 года жертвами мошенников стали 150 человек. У них в сумме похитили более 70 млн рублей. Сейчас фигуранты уголовного дела находятся под домашним арестом.