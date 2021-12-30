РИАМО - 30 дек. Гендиректора крупной компании, оказывающей услуги такси в разных регионах РФ, привлекут к ответственности за уклонение от уплаты налогов. Бюджету страны был нанесен ущерб в размере более 260 млн рублей, сообщается на сайте «МВД-Медиа».

«Предварительно установлено, что с 2015 по 2018 год генеральный директор одной из крупных компаний, оказывающей услуги такси в различных регионах России, занижал налогооблагаемую базу путем заключения фиктивных договоров», – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В декларации на прибыль и добавленную стоимость для налоговой включались данные, не имеющие ничего общего с реальной финансовой ситуацией в компании.

Злоумышленник предусмотрел возможность привлечения к ответственности и заранее вышел из числа руководителей и учредителей компании, а парк автомобилей такси был переоформлен на подконтрольные организации.

По данному факту полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). Правоохранители провели 9 обысков, в ходе которых изъяли технику, документы, носители информации.

«В отношении обвиняемого действует мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – уточнила Волк.