РИАМО - 30 дек. В тестовом режиме на улицах Москвы начал курсировать электробус-«гармошка». Удобство нового вида городского транспорта смогут проверить сами пассажиры, сообщает пресс-служба Дептранса столицы.

Электробус–«гармошка» не наносит ущерба окружающей среде. Помимо этого, в нем смогут ездить до 135 человек – почти вдвое больше, чем в классических автобусах.

Аккумуляторов электробуса хватит на 90 км, при этом заряжаться они будет в течение всего 20 минут.

«Москва — лидер по электробусному парку в Европе. Реализуя задачу мэра Москвы, мы продолжаем развивать экологичный транспорт в городе. Коллеги из ПАО «КамАЗ» представили в тестовую эксплуатацию современный электробус-«гармошку», который мы запустим на дорогах столицы», – отметил заммэра Москвы, руководитель Дептранса столицы Максим Ликсутов.

Новый электробус будет тестироваться на маршруте Т34. Если он пройдет тест-драйв с пассажирами, правительство Москвы станет закупать такие машины для наиболее загруженных городских маршрутов.

