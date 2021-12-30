РИАМО - 30 дек. В 2021 году на территории Подмосковья провели капитальный ремонт 2 364 многоквартирных домов. Со времен старта региональной программы ремонта в 2014 году капитальный ремонт провели более чем в 14 тыс. многоквартирных домов Подмосковья, сообщает пресс-служба регионального министерства ЖКХ.

«Впервые за все время реализации программ капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов именно Московской областью было принято решение о выборе подрядных организаций на проведение строительно-монтажных работ на весь трехлетний период действия краткосрочного плана», - сказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Он отметил, что благодаря нововведению любой подрядчик может планировать свои работы сразу на трехлетний период.

В рамках трехлетнего плана реализации программы капремонта запланирован ремонт около 8 тыс. домов. Срок окончания действия трехлетних договоров - 30 декабря 2022 года.

Реализация региональной программы капитального ремонта предполагает ремонт фасадов, кровли, замену инженерных систем, ремонт подвальных помещений, фундаментов, устанавливаются общедомовые узлы учета потребления коммунальных ресурсов и полностью меняется устаревшее лифтовое оборудование.

Всего в региональную программу включено 44 тыс. многоквартирных домов, 14 тыс. домов уже отремонтированы.

Ознакомиться с адресной программой ремонта многоквартирных домов Московской области на 2022 год жители региона могут на интерактивной карте Фонда капитального ремонта Подмосковья на сайте.