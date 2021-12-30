РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 дек. Член фракции «Единой России», депутат Мособлдумы Дмитрий Дениско передал юным пациентам Московского областного центра охраны материнства и детства в Люберцах порядка 30 килограммов конфет и фруктов, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

«В канун Нового года мы поздравляем и благодарим врачей, передаем подарки им и пациентам, которые находятся на лечении в больницах Люберец. Особенно важно уделить внимание детям, ведь каждый из них хочет встретить праздник дома в кругу семьи. Печально, когда в самый долгожданный праздник ребенок вынужден находиться в стационаре. Пусть Новый год будет радостным для всех и принесет только хорошие перемены», — сказал Дениско.

Кроме того, активисты партии участвуют в марафоне «Поздравление врачей», в рамках которого также вручают подарки медикам.