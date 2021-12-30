РИАМО - 30 дек. Мобильный туристический информационный центр Москвы MoscowInfoСafe установили за главной аркой столичного Парка Горького в преддверии Нового года. Главная задача инфоцентра – рассказать горожанам и туристам об интересных местах, мероприятиях и достопримечательностях, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Инфоцентр будет открыт для посетителей до 31 января ежедневно с 11:00 до 21:00. 31 декабря и 1 января время работы изменится: с 11:00 до 15:00 и с 15:00 до 21:00 соответственно.

В MoscowInfoСafe жители столицы и туристы смогут узнать о достопримечательностях города, проводимых ярмарках, открытых катках и запланированных событиях. Посетители получат бесплатные информационные брошюры и карты, а также узнать о возможностях цифрового туристического сервиса Russpass.

Также консультанты инфоцентра расскажут посетителям, как спланировать экскурсии по Москве и составить персональный маршрут для знакомства с городом. В мобильном центре можно зарядить телефон и воспользоваться Wi-Fi.

Мобильный инфоцентр в виде желтого фургона на колесах с брендированием Discover Moscow был создан в начале лета 2021 года.

Впервые передвижной инфоцентр использовали на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, где он знакомил участников с туристическим потенциалом Москвы. После этого фургон был отправлен в путешествие по России и посетил в Тобольске, Тюмени, Нижнем Новгороде и Казани.