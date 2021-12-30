РИАМО - 30 дек. Если подросток хочет встретить Новый год вне дома с друзьями, стоит заранее обсудить с ним детали, договориться о правилах. Важно выстроить доверительные отношения с ребенком, сообщила РИАМО педагог-психолог столичного Городского психолого-педагогического центра Софья Матвеева.

Договориться о правилах

«Выстраивание доверительных отношений является необходимым элементом для комфортного и уважительного общения между двумя людьми. Будьте честны и открыты – поделитесь своими чувствами и переживаниями, мягко отметьте, почему вам важно быть на связи с ребенком: «Я тебя очень люблю и беспокоюсь о тебе. Я хочу, чтобы праздник для нас всех прошел комфортно», — сказала Матвеева.

Она подчеркнула, что обязательно нужно уточнить у ребенка адрес места, где будет проходить праздник. Если вечеринка на другом конце города является для родителей неприемлемой, стоит предложить ребенку рассмотреть варианты приглашений ближе к дому.

Нужно обговорить, как и в какое время подросток вернется домой. Если праздник проходит рядом с домом, ребенок может вернуться самостоятельно или можно предложить встретиться на улице. Возможно, родителям будет спокойнее, если ребенку вызвать такси или, наоборот, позволить остаться с ночевкой.

Стоит заранее обсудить, как часто ребенку нужно выходить на связь. Нужно выбрать вариант, который будет комфортен и для подростка, и для родителей: сообщение или звонки, отправка фотографий. Стоит также обсудить действия, если ребенок не ответит в течение определенного времени. При необходимости можно взять телефон друга, организатора праздника, родителей друга.

Оценить риски

Одним из главных страхов родителей является вероятность присутствия спиртных напитков на празднике. Важно выстроить доверительные отношения с ребенком, и дать ему понять, что, в какой бы сложной ситуации он не оказался, родители готовы прийти ему на помощь. Задача родителей – научиться отпускать и уменьшать контроль, тем самым позволяя ребенку стать более самостоятельным и независимым, научиться ответственности.

Представления о здоровом образе жизни не получится заложить в голову непосредственно перед торжеством, отношение к алкоголю, как и ко многим другим вещам, формируется в процессе воспитания. Можно напомнить ребенку о том, что родители рады оказывать ему доверие и поощрять самостоятельность, и выразить надежду, что он сможет распорядиться этой свободой правильно.

Обсудить альтернативные варианты

Если для родителей важно провести сам праздник в кругу семьи, стоит обговорить с ребенком возможные варианты времяпрепровождения.

Можно предложить позвать кого-то из близкого круга в гости. Если у подростка есть один лучший друг или подруга, то выше вероятность, что он примет подобное предложение. Ведь в таком случае для ребенка важна не большая компания, а определенный человек, с которым хочется провести праздник.

Родители также могут предложить выбрать совместные активности, которые будут интересны всей семье. Это может быть поход на каток, в кино или игровые квесты. Стоит учитывать желания подростка, не ставить его перед фактом, а планировать деятельность вместе.

Психолог подчеркнула, что выстраивание диалога с подростком с учетом общих и личных интересов каждого – залог успешного общения. Таким образом, можно будет избежать конфликтов и найти решение любого вопроса.