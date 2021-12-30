РИАМО - 30 дек. Арбитражный суд столицы поддержал решение подмосковного управления ФАС о МУП «Межрайонный Щелковский Водоканал» за участие в антиконкурентном соглашении, сообщает пресс-служба областного антимонопольного ведомства.

МУП нарушил антимонопольное законодательство, объединив в одном лоте услуги, которые технологически и функционально не связаны. Основанием для возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства послужило обращение Пушкинского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Московской области».

По результатам рассмотрения обращения управлением было вынесено решение о нарушении антимонопольного законодательства. Не согласившись с указанным решением, заказчик обратился в суд.

В итоге Арбитражный суд Москвы отказал предприятию в удовлетворении требований и подтвердил законность обоснованность решения Московского областного УФАС России.