РИАМО - 30 дек. В столице заработали уже более 4 тыс. объектов зимнего отдыха, один из них – лыжный центр с пунктом проката в Салтыковском лесопарке. Его в четверг посетил мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства города.

«По просьбам жителей Новокосино и Косино-Ухтомского районов мы провели первый этап благоустройства Салтыковского лесопарка, навели элементарный порядок и создали минимальную инфраструктуру для отдыха на территориях, прилегающих к жилым домам», - рассказал Собянин.

Осенью в парке появилась игровая площадка для детей, зона с уличными тренажерами, скейт-парк и памп-трек, велосипедная дорожка и площадка для выгула собак. Территорию парка озеленили, сделали там освещение и установили новые скамейки.

Собянин отметил, что на обновленной территории появился пункт проката спортинвентаря. Зимой в нем можно взять на прокат лыжи и тюбинги, а летом здесь появятся велосипеды и самокаты. Круглогодично – палки для скандинавской ходьбы.

Для посетителей предусмотрены раздевалки, душевые, туалеты и небольшая зона отдыха.

Найти пункт можно на берегу Новокосинского пруда по адресу: Салтыковская улица, владение 33. Лыжная трасса начинается прямо возле его входа.

Кроме того, в городе открыты порядка 400 лыжных трасс, более 1,4 катков и несколько сотен ледяных горок, 15 мест для катания на санях, тюбингах и снегоходах и 43 точки для моржевания.

Новые объекты в этом зимнем сезоне обустроили в парках Яуза, «Сокольники», «Хованская дубрава», у Северного речного вокзала.