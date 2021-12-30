РИАМО - 30 дек. Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что гипотетическое отключение России от международной межбанковской системы сообщения SWIFT станет проблемой для множества других стран, в частности для Европы, пишет kp.ru.

По словам Силуанова, при отключении России от SWIFT Евросоюзу придется полностью отказаться от покупки российских товаров.

«Кому выгодно отключение от SWIFT? Никому. Только, что называется, себе насолили. Россия – участник международного рынка», – подчеркнул глава Минфина РФ.

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) – международная межбанковская организация, контролирующая самую крупную систему обмена информацией между банками. Система позволяет банкам быстро и безопасно осуществлять денежные переводы друг другу.

Ранее экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал страны Запада ввести жесткие санкции против России в случае начала боевых действий с Украиной. Одним из предложений Климкина стало отключение РФ от системы SWIFT.