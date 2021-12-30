РИАМО - 30 дек. Театральный режиссер Михаил Чумаченко назначен художественным руководителем Московского областного театра драма и комедии. На встрече с журналистами новый худрук рассказал, что намерен восстановить в театре традицию русского психологического спектакля и постепенно привлекать больше молодых артистов, сообщает пресс-служба министерства культуры Подмосковья.

Чумаченко отметил, что планирует начать работу в театре с постановки взрослых спектаклей, задействовав в них текущую труппу, и не привлекать к участию приглашенных артистов. Приглашение новых артистов может начаться после проведения в театре дипломных спектаклей студентов ГИТИСа.

Кроме того, новый художественный руководитель заявил, что нацелен на возрождение малой сцены, проведение читок пьес и создание экспериментальных работ.

Отмечается, что любая инициатива и самостоятельные проекты артистов будут приветствоваться, а также будут проводиться театральные лаборатории – это новаторский метод подготовки спектаклей, ранее в Московском областном театре драмы и комедии не использовавшийся.

Чумаченко подчеркнул, что 27 марта пройдет празднование 90-летия театра, к которому будет подготовлена программа. А предстоящее 350-летие Петра Великого в 2022 году будет отмечено спектаклем о русском царе. Также новый худрук выразил готовность работать с молодежной аудиторией и ставить соответствующие спектакли, пребывание на которых будет комфортно молодым зрителям.

Михаил Чумаченко является профессором кафедры режиссуры РАТИ (ГИТИС) и вице-президентом Российского отделения Ассоциации любительских театров и театров-студий при ЮНЕСКО (2002 г.). С 2006 по 2008 годы был худруком Русского театра Эстонии. С 2014 по 2021 годы – худруком театра «Колесо» им. Дроздова.