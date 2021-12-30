РИАМО - 30 дек. Водители грузового транспорта массой свыше 3,5 тонн смогут оформить пропуск для проезда по МКАД онлайн на подмосковном портале госуслуг с 1 января 2022 года, сообщает пресс-служба министерства госуправления, IT и связи Московской области.

«Теперь пропуск для транзитного проезда по МКАД грузовых машин свыше 3,5 тонн можно оформить на регпортале госуслуг Подмосковья как на дневное, так и на ночное время. Раньше пропуск оформлялся для грузового транспорта более 12 тонн и только на дневное время суток», – сказала министр госуправления, IT и связи Московской области Надежда Куртяник.

Она отметила, что для получения пропуска достаточно авторизоваться на региональном портале госуслуг и заполнить заявление. Услуга предоставляется бесплатно. По словам министра, водителям грузового транспорта также стоит обратить на изменения в правилах перевозки грузов.

Услуга по заказу пропуска для проезда грузовых автомобилей по МКАД доступна на портале госуслуг Подмосковья в разделе «Бизнесу» – «Транспорт и спецтехника» – «Право передвижения по МКАД автотранспорта разрешенной массой более 3,5 тонн». Пропуск можно оформить, если грузовой автомобиль следует к месту стоянки или перевозит продукты, лекарства и другие грузы для организаций Москвы и Подмосковья.

При подаче заявления нужно выбрать тип пропуска. «Дневной пропуск» действует с 7:00 до 23:00, «Ночной пропуск» с 23:00 до 7:00. Также следует указать срок действия: до одного года или до пяти дней (разовый пропуск).

Услуга предоставляется полностью в электронном виде. Результат поступит в личный кабинет заявителя. Срок предоставления услуги для получения пропуска до года – 14 рабочих дней, для получения разового пропуска до 5 дней – 5 рабочих часов.