РИАМО - 30 дек. В преддверии новогодних каникул городские службы столицы перешли на усиленный режим работы. Он будет действовать до 9 января, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

«Организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала, приняты необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения, усилен контроль работы электросетевых объектов», – сказал заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Кроме того, службы следят за соблюдением правил пожарной безопасности, антитеррористических мер на инженерных коммуникация и на топливно-энергетической инфраструктуре.

На круглосуточное дежурство в праздничные дни заступят 1,5 тыс. аварийных бригад.

В случае непредвиденных происшествий для электроснабжения будут использованы 2,5 тыс. аварийных источников питания. В городе также предусмотрен и резерв топлива.