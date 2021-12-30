РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 30 дек. Сотрудники полиции поздравили жителей городского округа Щелково с наступающим Новым годом и Рождеством, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Щелковское».

«С Наступающим Новым годом и Рождеством! В приближающемся году желаем Вам стабильности, семейного благополучия и уверенности в завтрашнем дне. Пусть задумки реализовываются беспрепятственно, удача сопутствует ежеминутно, а Новый год принесет огромный заряд бодрости, здоровья, душевного покоя и оптимизма! Всего Вам доброго и хорошего в Новом году!» - говорится в сообщении.

Кроме того, полицейские напоминают водителям о необходимости соблюдения правил дорожного движения, а родителям - о необходимости следить за детьми во время зимних каникул.