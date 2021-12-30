РИАМО - 30 дек. С 2022 года жители России смогут получить некоторые виды социальной поддержки через Пенсионный фонд России, сообщает Nation News.

Условия получения поддержки не меняются. Для оформления нужно будет подать заявление.

Мерами соцподдержки могут по-прежнему воспользоваться более 2 млн человек. Благодаря переходу функций по выплатам в Пенсионный фонд их назначение со временем упростят.

Фонд будет подтверждать право на получение поддержки по принципу социального казначейства, опираясь на собственные данные и запрашивая информацию у других ведомств. Это позволит в дальнейшем не собирать документы для получения соцподдержки.