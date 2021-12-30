РИАМО (МЫТИЩИ) - 30 дек. За минувшие сутки в городском округе Мытищи выявили 26 новых случаев Covid-19, с начала пандемии в округе выявили 30 828 случаев инфицирования, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

977 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 640 247 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 12 057 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 590 520 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт. Всем жителям региона необходимо носить маски в общественных местах.