РИАМО - 30 дек. За прошедшие сутки в Московской области выявили 977 случаев заболевания коронавирусом. Наибольшее число заболевших официально зарегистрировали в Балашихе (96), городском округе Пушкинский (80), Королеве (78), Люберцах (77) и Коломне (64), сообщает оперштаб региона по ситуации с Covid-19.

51 случай заболевания коронавирусом за сутки выявили в Подольске, 39 – в Истре, по 29 – в Дмитровском округе и Красногорске, 28 – в Солнечногорске, 26 – в Мытищах, по 25 – в Сергиево-Посадском и Наро-Фоминском округах, 23 – в Орехово-Зуевском округе, по 22 – в Шатуре и Домодедове.

21 случай коронавируса зарегистрировали в Серпухове, 19 – в Жуковском, 16 – в Талдомском округе, 14 – в Волоколамском округе, 13 – в Зарайске, 12 – в Ивантеевке, по 11 – в Лотошине и Электрогорске, по 10 – в Можайском округе, Луховицах и Реутове, 9 – в Ступине, по 8 – в Долгопрудном, Дубне и Кашире, 7 – в Воскресенске, по 6 – в Дзержинском, Лыткарине, Озерах, Шаховской и Щелкове.

По 5 случаев – в Одинцовском округе, Раменском округе, Котельниках и Химках, по 4 – в Ленинском округе и Клину, по 3 – в Рузском округе и Серебряных Прудах, по 2 – в Богородском округе, Павловском Посаде и Чехове, по 1 – в Бронницах, Власихе, Егорьевске, Красноармейске, Краснознаменске и Фрязине.

Ни одного случая заболевания коронавирусом за прошедшие сутки не выявили в Звездном городке, Лобне, Лосино-Петровском, Молодежном, Протвине, Пущине, Рошале, Черноголовке и Электростали.

С начала пандемии в Московской области выявлено 640 247 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего скончались 12 057 человек. Выздоровели и выписались 590 520 пациентов.