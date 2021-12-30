РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 дек. Огнеборцы подмосковного Подольска провели пожарную елку для детей сотрудников пожарно-спасательного гарнизона округа в преддверии Нового года, сообщается в группе «Огнеборцы Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

В 247 пожарной части микрорайона Кузнечики 29 декабря прошла первая пожарная елка для детей сотрудников и работников Подольского пожарно-спасательного гарнизона. Новогоднее чудо маленьким жителям помогли подарить сотрудники 24 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Московской области и работники Подольского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожпас».

«Выражаем слова благодарности ведущим, профессиональному Деду Морозу и Снегурочке - водителю 7-й пожарно-спасательной части 24 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Московской области Александру Григоровскому и его супруге Алле, профессиональному Эльфу - диспетчеру 247 пожарной части Подольского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожпас» Лидии Лазаревой, профессиональным ведущим и по совместительству коллективу Бабок Ежек и ее руководителю Татьяне Нашивочниковой», - говорится в сообщении.