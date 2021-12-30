РИАМО - 30 дек. Днем в четверг в трех столичных аэропортах и подмосковном Жуковском задержан или отменен 61 рейс, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

В аэропорту Внуково задерживаются 10 рейсов, еще 6 отменены. В аэропорту Домодедово 22 рейса задержаны, отмененных нет. В аэропорту Шереметьево задерживаются 15 рейсов, отменены 7.

По данным онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, там задерживается 1 вылет, отмен рейсов не зафиксировано.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.