РИАМО - 30 дек. В России на сегодня насчитывается 104 долларовых миллиардера. 29 из них потеряли часть своего состояния в 2021 году, сообщает Forbes.

Издание составило список российских миллиардеров, которые потеряли часть своего богатства в уходящем году. Лидером рейтинга стал Сулейман Керимов, чья семья владеет 76,4% акций компании «Полюс», занимающейся добычей золота. Снижение интереса к золоту во время пандемии привело к потере почти 6 млрд долларов Керимова и его родственников.

Вторым в рейтинге стал Виктор Вексельберг. Бизнесмен, находящийся под американскими санкциями, за 2021 год потерял 2,93 млрд долларов. Предпринимателю запрещен въезд в США, а находящиеся в этой стране активы заморожены.

На третьей позиции по потерям за год стал совладелец аэропорта Домодедово Дмитрий Каменщик. По оценкам Forbes, он потерял 668 млн долларов. Это в том числе связано с тем, что внутренний и международный пассажиропоток в первом полугодии оказался существенно ниже допандемийного уровня.