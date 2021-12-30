РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 дек. В жилом комплексе «Пятницкие кварталы» в подмосковном Красногорске достроили последний дом-долгострой, объект получил ЗОС, сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора.

Главгосстройнадзор выдал ЗОС дому №22 в ЖК «Пятницкие кварталы» в городском округе Красногорск. Квартиры дольщики должны были получить в сентябре 2018 года, однако из-за возникших финансовых проблем у застройщика строительство с 2017 года было приостановлено.

В июле 2018 года в отношении застройщика введена процедура наблюдения, применяемая по делу о банкротстве, назначен временный управляющий. С августа 2018 года строительство возобновили, однако оно осуществлялось низкими темпами.

«С 2018 года работы на объекте находились на особом контроле Главгосстройнадзора. Ведомством проведены внеплановые выездные проверки соблюдения застройщиком требований законодательства в области долевого строительства, выявлено нецелевое использование денежных средств дольщиков», - прокомментировал министр правительства Московской области Артур Гарибян.

Он добавил, что по выданному предписанию застройщик возвратил деньги в строительство объектов.

В рамках контроля в Главгосстройнадзор еженедельно предоставлялись данные по динамике строительной готовности и финансовым вложениям в строительство, а также о количестве рабочих на объектах, с приложением фотографий объектов.

В декабре 2021 года застройщику выдано заключение о соответствии проектной документации. Права 289 дольщиков будут восстановлены.