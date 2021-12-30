РИАМО - 30 дек. Ивана Кляйна, который с 2013 года занимал должность мэра Томска, приговорили к 2 годам лишения свободы, сообщает Nation News.

Приговор вынес Томский суд. Наказание Кляйн будет отбывать в колонии общего режима.

Кроме того, ему предстоит выплатить штраф в размере 200 тыс. рублей.

Мэр был задержан на рабочем месте в ноябре 2020 года. Правоохранители подозревают его в превышении полномочий и незаконном ведении бизнеса. Весной в 2021 году его перевели под домашний арест.