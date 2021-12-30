РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 дек. В подмосковном Красногорске с начала пандемии выявили 31 888 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 29 – за минувшие сутки, сообщает областной оперштаб по ситуации с распространением Covid-19.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 640 247 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 977 – за сутки.

В регионе от коронавируса скончались 12 057 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 590 520 человек.

Специалисты рекомендуют при любых признаках ОРВИ вызывать врача на дом. В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт.