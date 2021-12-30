РИАМО - 30 дек. В городском округе Павловский Посад участковые уполномоченные спасли мужчину из пожара, дом горел в частном секторе, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

2 участковых уполномоченных полиции МО МВД России «Павлово-Посадский» Алексей Крупин и Максим Рогачев находились в селе Казанское и заметили задымление одного из домов.

Зайдя в дом, они увидели, что в комнате горит диван, на котором спит хозяин дома.

Полицейские оперативно вывели мужчину из строения на безопасное расстояние и потушили огонь.