РИАМО - 30 дек. Перечень оснований для лишения гражданства РФ можно расширить, чтобы лишать гражданства тех, кто получил его по праву рождения, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Ранее президент РФ Владимир Путин передал в парламент на рассмотрение законопроект о гражданстве. В документе предполагается упрощение получения гражданства РФ более чем 20 категориям лиц, сообщает Nation News.

«Правильные и нужные инициативы президента. Но я бы еще и расширил основания для лишения российского гражданства. Чтобы лишать можно было и тех, кто получил его по праву рождения», — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Хинштейн считает, что некоторым людям не нужно иметь гражданство РФ, если они ненавидят свою страну и народ.