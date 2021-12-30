РИАМО - 30 дек. С четверга оформить развод, усыновление или регистрацию рождения ребенка можно в любом ЗАГСе России, сообщает Федеральное агентство новостей.

Соответствующие изменения ранее были внесены в закон «Об актах гражданского состояния».

До этого развестись можно было только по месту жительства супругов или по месту государственной регистрации брака. Оформить рождение ребенка можно было по месту рождения или по месту жительства родителей, усыновление – по месту жительства усыновителей или по месту вынесения решения суда об усыновлении.

Теперь оформить развод супругов, усыновление или рождение ребенка можно в любом ЗАГСе на выбор заявителя.