РИАМО - 30 дек. Церемония прощания мальчиком, который насмерть замерз в Дубне, состоится 31 декабря с 10 до 11 часов в здании медико-санитарной части, сообщает Федеральное агентство новостей.

27 декабря мальчик, у которого были особенности развития, вышел в одиночку из дома и пошел к остановке, чтобы поехать в школу. Однако ребенок сел на другую маршрутку и уехал в неправильном направлении.

В итоге мальчик потерялся и замерз насмерть. Тело ребенка нашли 29 декабря.

Семья мальчика состояла на учете ПДН. По факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело.