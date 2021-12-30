РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 дек. Юных пациентов Московского областного центра охраны материнства и детства в четверг поздравили с наступающими новогодними праздниками, передает корреспондент портала «РИАМО в Люберцах».

Альпинисты всероссийского студенческого корпуса спасателей в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек спустились с крыши и поприветствовали детей. Позже ребятам вручили канцелярские подарки.

«Эта идея родилась у организации, которая называется Всероссийским студенческим корпусом спасателей. Они придумали такой флешмоб. <...> Детям, конечно, было очень интересно. Да и взрослым было интересно», — сказала главный врач МОЦОМД Татьяна Мельник.